Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Papa Franciscus'un cenaze töreni 26 Nisan'da yapılacak

Cenaze programı belli oldu! Tüm adımlar vasiyetine göre atılacak

Edirne'de Üst Aramasında 168 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Edirne'de Üst Aramasında 168 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşan ilçesinde yapılan üst aramasında şüpheli bir kişide 168 adet sentetik ecza bulundu. S.S. isimli şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler başladı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişinin üst aramasında 168 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İlyas Bey Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri S.S.'yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında, 168 adet sentetik ecza olarak tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.