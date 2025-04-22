Edirne'de Üst Aramasında 168 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Keşan ilçesinde yapılan üst aramasında şüpheli bir kişide 168 adet sentetik ecza bulundu. S.S. isimli şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler başladı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişinin üst aramasında 168 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İlyas Bey Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri S.S.'yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında, 168 adet sentetik ecza olarak tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa