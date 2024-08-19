Üye Girişi
Haberler

Edirne'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada, sürücü Z.D. otomobilde sıkışırken, hafif ticari araç sürücüsü M.E. ile araçta yolcu olarak bulunan S.E., N.E., B.E. ve S.E. yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Mecidiye köyü istikametinden Keşan istikametine giden M.E. yönetimindeki 34 GBM 003 plakalı hafif ticari araç, Çeltik köyü yakınlarında, önünde güden A.G. yönetimindeki 34 GZH 687 plakalı otomobili sollamak için sol şeride geçtiği sırada, karşı istikametten gelen Z.D. yönetimindeki 34 UP 187 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Z.D. otomobilde sıkışırken, hafif ticari araç sürücüsü M.E. ile araçta yolcu olarak bulunan S.E., N.E., B.E. ve S.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Z.D. sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Keşan Devlet Hastanesi İnceleme Jandarma 3-sayfa edirne trafik Keşan 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title