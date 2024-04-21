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Edirne'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada, otomobilin arkadan çarpması sonucu takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise Keşan'da defnedilecek.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi istikametinden Keşan istikametine giden T.B. yönetimindeki 10 ABH 271 plakalı otomobil, Dr. Sadık Ahmet Köprülü Kavşağı'na yaklaştığı sırada, önünde seyir halindeki Ferdi Dik (44) yönetimindeki 22 ACR 268 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 22 ACR 268 plakalı otomobil, beton refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada, Ferdi Dik ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Türkmenistan uyruklu L.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Ferdi Dik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dik'in cenazesi, Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

10 ABH 271 plakalı otomobilin sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Ferdi Dik, yarın ikindi namazına müteakiben İki Minareli Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Keşan'daki Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Keşan Devlet Hastanesi Edirne trafik Keşan Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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