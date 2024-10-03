Edirne'de Trafik Kazası: İki Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi'nde Kocadere Göleti istikametinden Mehmet Gemici Cennet Bahçesi istikametine giden A.E.Ç. yönetimindeki 22 FU 319 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak inşaat halindeki bir sitenin istinat duvarına çarptı.

Kazada, A.E.Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.E.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. - EDİRNE