Edirne'de Trafik Kazası: Bir Yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesinde İpsala'dan İstanbul istikametine giden yabancı plakalı otomobil, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İpsala'dan İstanbul istikametine giden D.K. yönetimindeki GZ 747 RF yabancı plakalı otomobil, Dr. Sadık Ahmet Kavşağı'ndan çıkış yaparken, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazada, D.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü D.K., ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE