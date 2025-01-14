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Edirne'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Edirne'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Sürücünün manevra yapması sonucu otomobilin şarampole uçtuğu bilgisi verildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma inceleme başlattı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Enez istikametinden Keşan istikametine giden Ö.E. yönetimindeki 22 ABD 714 plakalı otomobil, Kılıçköy çıkışına geldiği sırada, genişletme çalışması nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığını son anda fark etmesiyle sürücüsünün manevra yapması sonucu şarampole uçtu.

Kazada, sürücü Ö.E. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.M., L.T. ve T.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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