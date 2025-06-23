Edirne'de Sokak Köpeklerinin Kovaladığı Motosiklet Devrildi: Sürücü Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında, sokak köpeklerinin kovalaması sonucu kontrolden çıkarak devredildiği iddia edilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Kurtuluş Caddesi üzerinden Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'ne giden F.U. (17) yönetimindeki 22 AEP 405 plakalı motosiklet, sokak köpeklerinin kovalaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü F.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - EDİRNE