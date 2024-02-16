Edirne'de Silahlı Saldırı Sonucu Öldürülen Polis Memuru Sevda Kuş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Edirne'de görevli komiser tarafından silahla vurularak öldürülen eski eş polis Sevda Kuş, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde meslektaşları ve ailesinin feryatları içinde törenle uğurlandı.

Olay, Edirne'nin Kocasinan Mahallesi'nde Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan polis lojmanlarında meydana geldi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Ali Y., yaklaşık 2 yıl önce ayrıldığı aynı zamanda meslektaşı olan eski eşi Sevda Kuş'u lojmanlar içinde göğsünden iki kurşunla vurarak ağır yaralamıştı.

Olayın ardından şüpheli komiserin, Ali Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan polis memuru Kuş'un yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden polis memuru Sevda Kuş için Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Düzenlenen törende hayatını kaybeden Sevda Kuş'un 8 yaşındaki kızı ve ailesi ile görev arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis memuru Sevda Kuş'un veda töreninin ardından ay yıldızlı Türk bayrağa sarılı naaşı, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki aile mezarlığına defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - EDİRNE