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Edirne'de Sanayi Kavşağı'nda Meydana Gelen Kazada 3 Kişi Yaralandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametinden Sanayi Kavşağı'na giriş yapmak isteyen F.Y. (28) yönetimindeki 55 LM 581 plakalı hafif ticari araç, çarşı istikametinden gelerek Mezbaha istikametine gitmek isteyen B.K. yönetimindeki I OE-3542 Yunanistan plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü F.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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