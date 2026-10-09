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Edirne'de polisten kaçan motosiklet otomobile çarptı, trafik 45 dakika aksadı

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Edirne'de polis ekiplerinden kaçan motosiklet sürücüsü kavşakta otomobile çarptı. Kazanın ardından evraklarının eksik olduğu belirlenen motosiklet otoparka götürülürken bölgede yaklaşık 45 dakika trafik yoğunluğu yaşandı.

Edirne'de polis ekiplerinden kaçan motosikletin sürücüsü, kavşakta otomobile çarptı.

Olay, Şükrüpaşa Mahallesi Turan Dursun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinden kaçmaya çalışan E.Ö. yönetimindeki 22 BH 142 plakalı motosiklet, Bahriye Üçok Caddesi kavşağından geçmeye çalışan 22 AEC 10 plakalı otomobile çarptı. Olayın ardından evraklarının eksik olduğu belirlenen motosiklet çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede yaklaşık 45 dakika boyunca trafik yoğunluğu yaşandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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