Edirne'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Edirne'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
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Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangının büyümesiyle birlikte itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli-Mecidiye mevkisinde çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Erikli ile Mecidiye arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve iş makineleri sevk edildi.

Yangına karadan itfaiye ve orman ekipleriyle müdahale edilirken, havadan da yangın söndürme uçakları ve helikopterlerle destek veriliyor. Ekipler yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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