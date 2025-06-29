Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, Rüzgar Tekrar Alevlendiriyor

Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, Rüzgar Tekrar Alevlendiriyor
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Ancak, rüzgarın etkisiyle alevler yeniden yükseliyor ve ekiplerin bekleyişi sürüyor.

Edirne'de dün öğle saatlerinde başlayan ve bugün kontrol altına alınan orman yangınında alevler rüzgarın etkisiyle yeniden göğe yükseliyor. Edirne, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'den gelen takviye ekiplerin teyakkuzdaki bekleyişi sürüyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin geniş bir alana yayılması üzerine bölgeye Edirne'nin yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'dan da takviye Orman ekipleri sevk edildi. Dün saat 12.30'da başlayan yangın bugün saat 10.30'da kontrol altına alındı. Ancak bölgede etkili olan rüzgar, zaman zaman yeniden alevlerin yükselmesine neden oluyor. 25 saattir bölgede bulunan ekiplerin teyakkuzdaki bekleyişi sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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