Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı ve birçok dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Yangın söndürme ekipleri karadan ve havadan müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Ömeroba köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına ilk andan itibaren karadan yoğun şekilde müdahale eden ekipler, daha sonra desteğe gelen 2 yangın söndürme uçağının yardımıyla alevleri kontrol altına almayı başardı.

Yangında onlarca dönüm ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ekipler yaşanacak alevlenmelere karşı teyakkuzda bekliyor.

Öte yandan, köy halkı da söndürme çalışmalarına destek vererek ekiplerle birlikte yoğun çaba harcadı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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