Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Edirne'nin Keşan ilçesindeki Erikli-Mecidiye mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli- Mecidiye mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına arazözler, iş makineleri, helikopter ve uçaklarla müdahale etti.

Yoğun çalışmalar sonucu alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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