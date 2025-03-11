Çocuğunu okuldan almaya gitmeyen anne evinde ölü bulundu
Edirne'de 44 yaşındaki kadın çocuğunu okuldan almaya gitmeyince ve telefonlara yanıt vermeyince şüphelenen komşular ekiplere bilgi verdi. Eve giren ekipler kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Kadının vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi.
Edirne'nin Medrese Ali ey Mahallesi'nde yer alan bir binada yürek yakan bir olay yaşandı. 44 yaşındaki Faize Özkan, çocuğunu okul çıkışı almaya gitmedi. Özkan komşularının telefonlarına da yanıt vermeyince şüphelenen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
EVDE ÖLÜ BULUNDU
Kadının evine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, kadının cansız bedeniyle karşılaştı.
Kadının hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.
DARP İZİ YOK
Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Özkan'ın ölüm sebebinin belirlenmesiyle ilgili inceleme başlattı.