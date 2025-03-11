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Çocuğunu okuldan almaya gitmeyen anne evinde ölü bulundu

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Edirne'de 44 yaşındaki kadın çocuğunu okuldan almaya gitmeyince ve telefonlara yanıt vermeyince şüphelenen komşular ekiplere bilgi verdi. Eve giren ekipler kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Kadının vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Edirne'nin Medrese Ali ey Mahallesi'nde yer alan bir binada yürek yakan bir olay yaşandı. 44 yaşındaki Faize Özkan, çocuğunu okul çıkışı almaya gitmedi. Özkan komşularının telefonlarına da yanıt vermeyince şüphelenen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

EVDE ÖLÜ BULUNDU

Kadının evine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, kadının cansız bedeniyle karşılaştı.
Kadının hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.

DARP İZİ YOK

Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Özkan'ın ölüm sebebinin belirlenmesiyle ilgili inceleme başlattı.

Çocuğunu okuldan almaya gitmeyen anne evinde ölü bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Hayatta olsa neden evladını almaya gitmesin sanırım kalp krizi Allah rahmet eylesin evladına üzüldüm sabır diliyorum

Yorum Beğen119
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıErdal_19:

Bir evladın en acı günü

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıThranduil:

Çocuk şu ramazan günü ne üzülecek. Ramazanda kalp krizleri vs tabii daha çok.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
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