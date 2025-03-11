Çocuğunu okuldan almaya gitmeyen anne evinde ölü bulundu

Edirne'nin Medrese Ali ey Mahallesi'nde yer alan bir binada yürek yakan bir olay yaşandı. 44 yaşındaki Faize Özkan, çocuğunu okul çıkışı almaya gitmedi. Özkan komşularının telefonlarına da yanıt vermeyince şüphelenen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

EVDE ÖLÜ BULUNDU

Kadının evine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Kadının hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.

DARP İZİ YOK

Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Özkan'ın ölüm sebebinin belirlenmesiyle ilgili inceleme başlattı.