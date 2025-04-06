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Öldürülen 14 yaşındaki Gülden'in babası cenazede yıkıldı

Öldürülen 14 yaşındaki Gülden'in babası cenazede yıkıldı
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Edirne'de aynı yaştaki erkek arkadaşı tarafından okul bahçesinde bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Gülden Coni, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazından sonra taziyeleri kabul eden baba Sami Coni ayakta durmakta güçlük çekti.

Edirne'de yürekleri dağlayan olay, dün Çavuşbey Mahallesi'nde bulunan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde yaşandı. İddialara göre, 14 yaşındaki Gülden Coni ile sevgilisi olduğu iddia edilen 14 yaşındaki E.A, okulun bahçesinde konuşmak için buluştu. İkilinin arasında yaşanan tartışma esnasında E.A. bıçakla genç kızı öldürerek olay yerinden kaçtı.

VAHŞİCE KATLEDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Gülden'in vahşice öldürüldüğünü belirledi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Timi tarafından yapılan incelemenin ardından Gülden'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edirne'de Okul Bahçesinde Bıçaklanarak Öldürülen Genç Kız Toprağa Verildi

BABA AYAKTA DURAMADI

Gülden Coni için bugün Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Akmescid Camisi'nde çok sayıda kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında taziyeleri kabul eden baba Sami Coni, ayakta durmakta güçlük çekti. Namazın ardından Gülden Coni, Bademlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gülden Coni'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan cinayet şüphelisi E.A. (14), Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. E.A., daha sonra adliyeye sevk edildi.

Edirne'de Okul Bahçesinde Bıçaklanarak Öldürülen Genç Kız Toprağa Verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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