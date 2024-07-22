Edirne'de Nehirde Kaybolan İki Çocuğun Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Edirne'de Meriç Nehri'nde yüzerken gözden kaybolan iki çocuğu arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İddialara göre; Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nden Meriç Nehri'ne giren arkadaş grubunda bulunan, 18 yaşından küçük kızın boğulduğunu gören yanındaki 18 yaşından küçük erkek çocuğu nehre girdi. Daha sonra ikisi de gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin nehirde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - EDİRNE