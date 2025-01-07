Edirne'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rasim Ergene Caddesi'nden çarşı merkezine giden H.Ç. yönetimindeki 17 AGF 490 plakalı motosiklet, Zafer Caddesi'nden çıkış yapan G.Ç. yönetimindeki 22 EV 8371 plakalı otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü H.Ç. ile motosiklette yolcu olarak bulunan B.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE