Edirne'de motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada, devrilerek kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rasim Ergene Caddesi üzerinden Adalet Sarayı istikametine giden H.K. yönetimindeki plakasız motosiklet, Vali Fahri Yücel Caddesi kesişiminde kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenen motosiklet kaldırım taşına çarptı. Kazada H.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.K. ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE