Edirne'de Minibüs ile Çarpışan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Edirne- Havsa yolunda minibüs ile çarpışan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne girişi Kırklareli'ne dönüş kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir Ç. idaresindeki 39 SL 360 plakalı otomobil ile Andrears W. kontrolündeki yabancı plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil sürücüsü Emir Ç. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Emir Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ve jandarma kazayla ilgili inceleme yaptı. - EDİRNE