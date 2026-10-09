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Edirne'de midibüsü geçerken kontrolden çıkan motosikletin kazası kameraya yansıdı

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Edirne'de midibüsü geçerken kontrolden çıkan motosikletin kazası kameraya yansıdı
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Edirne Fatih Mahallesi'nde midibüsü geçmek isterken kontrolden çıkan motosikletin kaldırıma ve aydınlatma direğine çarptığı kaza, midibüsün araç kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan sürücü, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Edirne'de midibüsü geçmek isterken kontrolden çıkan motosikletin kaldırıma ve aydınlatma direğine çarptığı kaza, araç kamerasına yansıdı.

Fatih Mahallesi'nde midibüsün sağından geçmek isteyen motosiklet, kaldırıma ve aydınlatma direğine çarpmıştı. Yaralanan sürücü, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kaza anı, midibüsün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin hızla ilerleyip kaldırıma ve direğe çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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