Haberler

Edirne'de Meriç Nehri'nde mahsur göçmen ailede 1 çocuk öldü, 2 çocuk aranıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de Meriç Nehri'nde mahsur göçmen ailede 1 çocuk öldü, 2 çocuk aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de Meriç Nehri'ni yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken mahsur kalan 5 kişilik düzensiz göçmen aileden anne ve baba kurtarıldı. Sudan çıkarılan çocuklardan biri hastanede hayatını kaybederken, kayıp 2 çocuk için arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Edirne'de Meriç Nehri'ni yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken mahsur kalan 5 kişilik düzensiz göçmen aileden anne ve baba kurtarıldı. Sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan çocuklardan biri hayatını kaybederken, kayıp 2 çocuğu arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Olay, Meriç Nehri'nin Bosnaköy yakınlarındaki NATO köprüsü mevkiinde meydana geldi. Nehirde bir ailenin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu anne ve baba kurtarılırken, jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan çocuklardan birine olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Nehirde kaybolduğu belirlenen diğer 2 çocuğun bulunması için arama çalışmaları yeniden başlatıldı. AFAD ekipleri zodyak botlarla nehirde arama yaparken, jandarma ekipleri de kıyı ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 69 sitede yayınlandı.
Bursa Osmangazi'de annesini rehin alan şahıs özel harekatla gözaltına alındı

Senin gibi evlat olmaz olsun! Özel harekat baskınla evden aldı
Taksitli alışverişte yeni dönem! Artık Bakanlık belirleyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Taksitli alışverişte kurallar değişiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var

Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş

Ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

Görüntüler korkunç! Felaketin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı
Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı

1 yıllık ağrıların nedeni elle muayenede ortaya çıktı
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?

Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: Bu şaka mı?
Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın

Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Ünlü oyuncu Charlie Cox’tan “Bir Başkadır”a övgü: Oyunculuklar muhteşemdi

Ünlü oyuncudan Türk dizisine övgü: Oyunculuklar muhteşemdi