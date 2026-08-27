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Havsa'da Mera Yangını Köylüler Tarafından Söndürüldü

Havsa'da Mera Yangını Köylüler Tarafından Söndürüldü
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Edirne'nin Havsa ilçesinde meralık alanda çıkan yangın, köylülerin traktör ve su tankerleriyle müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yoğun duman trafiği olumsuz etkiledi; itfaiye yangını söndürdü, jandarma inceleme başlattı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde bir merada çıkan yangına köylüler su tankerleri ve traktörlerle müdahale etti. Yükselen yoğun duman nedeniyle bölgede trafik akışı da durma noktasına geldi.

Edinilen bilgiye göre, Oğulpaşa köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle meralık alanda yangın çıktı. Alevlerin yayılması üzerine köylüler, su tankerleri ve traktörlerle yangına müdahale etmeye başladı. Traktörlere bağlanan pulluklarla da alevlerin ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışıldı. Yangından yükselen yoğun duman, bölgede görüş mesafesini düşürürken araç trafiğinde de yoğunluğa neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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