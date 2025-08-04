Edirne'de Kuraklık Sonrası Tarihi Tüfek Bulundu

Edirne'de kuraklık sebebiyle Meriç Nehri'nin sularının çekildiği bölgede tarihi olduğu değerlendirilen bir tüfek bulundu.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den geçerek Saros Körfezi'ne dökülen Meriç Nehri'nin debisinde düşüş yaşandı. Meriç Köprüsü'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalıklarda tarihi olduğu değerlendirilen tüfeği görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelerek tüfeği bulunduğu yerden alan polis ekipleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü'ne teslim etti. Tüfekle ilgili inceleme sürüyor. - EDİRNE