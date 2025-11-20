Haberler

Apartmanda kadını öldürdükten sonra intihar etti

Güncelleme:
Edirne'nin Enez ilçesinde 70 yaşındaki Cemali Sönmez, apartmanda komşusu olan 68 yaşındaki Türkan Demirci'yi silahla başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla canına kıydı.

  • Edirne'nin Enez ilçesinde Cemali Sönmez (70), apartman koridorunda Türkan Demirci'yi (68) tabancayla öldürdü.
  • Cemali Sönmez, Türkan Demirci'yi öldürdükten sonra apartman bahçesinde kendini vurarak intihar etti.
  • Olay yerinde her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Edirne'nin Enez ilçesinde bir kişi, apartmanda koridorunda komşu olan kadını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

YAŞLI KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİĞ

Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte Enez'de bulunan konutlarda yaşayan Türkan Demirci (68), akşam saatlerinde apartman koridoruna çıktığı sırada kendisini bekleyen Cemali Sönmez (70) ile karşılaştı. Sönmez, Demirci'yi görür görmez başına tek el ateş etti ardından apartmanın bahçesine çıkarak silahı bu kez kendi başına doğrultup ateşledi.

Silah seslerini duyan apartman sakinleri panikle dışarı koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede her iki kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler Enez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayı gören apartman sakini Necmiye Esen Hadi, "Önce kadını vurdu, sonra da kendini vurdu. Her şey bir anda oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Aslanların olmadığı yerde çakallar dans edermiş. Asayişi bozuk güzel ülkem.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
