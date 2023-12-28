Edirne'de Kerpiç Ev Çöktü, Yaşlı Kadın Son Anda Kurtuldu

Edirne'de yaşadığı kerpiç evden ses çıkınca dışarıya çıkan yaşlı kadın, çöken evin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Alınan bilgilere göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tahtalı Çeşme Sokak'ta bulunan kerpiç bir ev çöktü. Evden sesler gelmesi dışarı çıkan Saliha Yerdurmaz (60), çöken evin altından kalmaktan kıl payı kurtulurken, büyük şok yaşadı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çöken evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanan kimse olmadığı belirtildi. - EDİRNE