Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Kerpiç Ev Çöktü, Yaşlı Kadın Son Anda Kurtuldu

Güncelleme:
Abone Ol

Edirne'de Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan bir kerpiç ev çöktü. Evden gelen sesler üzerine dışarı çıkan yaşlı kadın, çöken evin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'de yaşadığı kerpiç evden ses çıkınca dışarıya çıkan yaşlı kadın, çöken evin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Alınan bilgilere göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tahtalı Çeşme Sokak'ta bulunan kerpiç bir ev çöktü. Evden sesler gelmesi dışarı çıkan Saliha Yerdurmaz (60), çöken evin altından kalmaktan kıl payı kurtulurken, büyük şok yaşadı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çöken evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanan kimse olmadığı belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Edirne Çeşme AFAD Olay Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title