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Edirne'de Kadın Sürücülere Karanfil Hediye Edildi

Edirne'de Kadın Sürücülere Karanfil Hediye Edildi
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Edirne'de gerçekleştirilen trafik denetiminde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere karanfil verildi. Trafik polisleri, denetimlerde evrak kontrolü yaptı ve kadın sürücüler bu jest için teşekkür etti.

Edirne'de gerçekleştirilen trafik denetiminde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere karanfil hediye edildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri kentin çeşitli noktalarında trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetim noktasına gelen araçları durduran ekipler, sürücülerin evraklarını kontrol etti. Ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere karanfil hediye edildi. Kadınlar, polis ekiplerine teşekkür etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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