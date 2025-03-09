Edirne'de Kadın Sürücülere Karanfil Hediye Edildi

Edirne'de gerçekleştirilen trafik denetiminde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere karanfil hediye edildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri kentin çeşitli noktalarında trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetim noktasına gelen araçları durduran ekipler, sürücülerin evraklarını kontrol etti. Ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere karanfil hediye edildi. Kadınlar, polis ekiplerine teşekkür etti. - EDİRNE