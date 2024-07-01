Edirne'de jandarma tatilcileri dolandırıcılara karşı bilgilendiriyor

Edirne'nin Enez ilçesinde jandarma ekipleri Saros Körfezi'nde sahilde bulunan ve tatillerini sürdüren vatandaşları denetleyerek, dolandırıcılara karşı bilgilendirmelere devam ediyor.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekipleri tarafından Keşan ilçesine bağlı sahil bölgelerinde tatillerini yapan vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde tatillerini yapması için bölgede gerekli denetimler sıklaştırıldı.

Jandarma ekipleri, gerekli tüm kontrolleri yaparak emniyet tedbirleri aldı ve vatandaşların dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi. Ayrıca, ekipler tatilcilere uyarılarda bulunularak broşür dağıtımı gerçekleştirdi. - EDİRNE