Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 3 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde, Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere mevkisinde yurt dışına kaçmaya çalışan 3 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edilirken araç sürücüsü, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yurt dışına kaçmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden çalışmalar çerçevesinde Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere mevkisinde yurt dışına kaçmaya çalışan 3 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edilirken araç sürücüsü, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. - EDİRNE