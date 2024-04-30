Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 3 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yurt dışına kaçmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden çalışmalar çerçevesinde Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere mevkisinde yurt dışına kaçmaya çalışan 3 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edilirken araç sürücüsü, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. - EDİRNE