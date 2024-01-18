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Edirne'de Jandarma Ekipleri Köy Halkını Siber Suçlara Karşı Uyardı

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Lalapaşa ilçesine bağlı köylerde yaşayan vatandaşları siber suçlar konusunda bilgilendirerek dikkatli olmaları konusunda uyardı. Siber farkındalık, güvenli internet kullanımı, dolandırıcılık ve sosyal medya kullanımı gibi konular hakkında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Edirne'de jandarma ekipleri köy halkını siber suçlara karşı bilgilendirerek, dikkatli olmaları konmuşunda uyardı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan siber suç farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri devam ediyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar ve Kalkansöğüt köylerinde bulunan vatandaşlara yönelik; siber farkındalık, güvenli internet kullanımı, tarım aleti dolandırıcılığı ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konuları hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Ayrıca, konu ile ilgili vatandaşlara görsel içerikli broşür dağıtıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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