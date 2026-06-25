Edirne'de iş yerinde çıkan yangına kova ve hortumla müdahale

Edirne'de bir iş yerinde çıkan yangını, vatandaşlar hortum ve kovalarla söndürmeye çalıştı.

Sabuni Mahallesi Medrese Sokak'taki bulunan hobi ve süs eşyaları satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. İş yerinden yükselen dumanları fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar, alevlere ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yaptı.

Yangını kontrol altına almak için bazı vatandaşlar bahçe hortumu kullanırken, bazıları ise yoğurt kovalarına doldurdukları suyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. O anlar çevrede bulunanların dikkatini çekti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı