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Edirne'de Fuhuş Operasyonu: 4 Tutuklama, 6 Kadın Kurtarıldı

Edirne'de Fuhuş Operasyonu: 4 Tutuklama, 6 Kadın Kurtarıldı
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Haberler
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Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 6 mağdur kadın kurtarıldı. Operasyon, kentte fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine gerçekleştirildi.

Edirne'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanırken, 6 mağdur kadın ise kurtarıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ve Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine düzenlediği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, yapılan operasyonla fuhşa zorlanan 6 mağdur kadını kurtarırken, zührevi hastalıkların da önüne geçilmesini sağladı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - EDİRNE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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