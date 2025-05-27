Edirne'de Fuhuş Operasyonu: 12 Kadın Kurtarıldı, 6 Şüpheli Tutuklandı

Edirne'de Fuhuş Operasyonu: 12 Kadın Kurtarıldı, 6 Şüpheli Tutuklandı
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Edirne'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 12 kadın kurtarıldı, gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucu masaj salonlarına düzenlenen operasyonda mağdurlar kurtarıldı.

12 kadının kurtarıldığı fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

EDİRNE - Edirne'de 12 kadının kurtarıldığı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan fuhuş soruşturması çerçevesinde Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince süren 2 aylık takibin ardından masaj salonlarına operasyon düzenlendi. Keşan, İpsala ve Lüleburgaz ilçelerinde bulunan masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 12 mağdur kadın kurtarılırken, 10 şüpheli de gözaltına alındı.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerin tamamlanmasının ardından Keşan Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKER GÜREL - 3.Sayfa
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