Edirne'de Fuhuş Operasyonu: 12 Kadın Kurtarıldı, 10 Şüpheli Gözaltında

Edirne'de Fuhuş Operasyonu: 12 Kadın Kurtarıldı, 10 Şüpheli Gözaltında
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Edirne'de yapılan fuhuş operasyonunda 12 mağdur kadın kurtarıldı ve 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, 2 aylık takip sonrasında gerçekleştirildi.

Fuhuş operasyonunda 12 kadın kurtarıldı, 10 şüpheli gözaltına alındı

EDİRNE - Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 mağdur kadın kurtarılırken, 10 şüpheli de gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan fuhuş soruşturması çerçevesinde Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince süren 2 aylık takibin ardından masaj salonlarına operasyon düzenlendi.

Keşan, İpsala ve Lüleburgaz ilçelerinde bulunan masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 12 mağdur kadın kurtarılırken, 10 şüpheli de gözaltına alındı.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, Keşan Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKER GÜREL - 3.Sayfa
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