Haberler

Emniyette, piknik tüplü Çorum kaloriferli araçlardan modern araçlara geçildi

Emniyette, piknik tüplü Çorum kaloriferli araçlardan modern araçlara geçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de polis ve jandarmaya tahsis edilen 82 yeni aracın anahtar teslim töreninde konuşan Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, 90'lı yıllardaki eski araçları hatırlatarak modernizasyonun önemine değindi. Vali Yunus Sezer, güvenlikte maliyet hesaplarının yapılmadığını vurguladı.

Edirne'de polis ve jandarmaya tahsis edilen araçların anahtar teslim töreninde konuşan Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, 90'lı yıllarda Çorum kaloriferi ve piknik tüpleriyle ısınıldığına dikkat çekti. Vali Yunus Sezer de güvenlikte tasarruf olmayacağını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne 52, İl Jandarma Komutanlığı'na 30 yeni araç tahsis edildi.

Edirne Sarayiçi'nde düzenlenen törende konuşan Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, 1990'lı yıllarda polis araçlarında piknik tüpleriyle ısındıklarına dikkat çekti. Müdür Ayhan, Çorum kaloriferi ve piknik tüpüyle ısınılan araçlardan modern teknolojiyle donatılmış araçlar geçiş yapılması ve çok iyi şartlarda çalışmalarının devletin gücü olduğunu söyledi.

Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Kasım Ermiş de yeni araçların emniyet ve asayiş faaliyetleri çerçevesinde önemli rol oynadığına değindi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik konusunda hiçbir zaman tasarrufa gitmeden maliyet hesabı yapmadan hem yurt dışında hem de yurt içinde kararlılıkla mücadele ettiğini vurguladı.

Tören, araçların konvoy geçişi yapmasıyla sona erdi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Galatasaray'a Monaco maçına saatler kala 3 müjdeli haber

Dev maça saatler kala 3 müjdeli haber birden
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
İZBETON davasında kritik duruşma: Soyer'in tutukluluğu devam edecek

CHP'li eski başkana tahliye çıkmadı: Tutukluluk kararı sürdü
title