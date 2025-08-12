Edirne'de Devasa Orman Yangını: Yüzlerce Vatandaş Tahliye Edildi

Edirne'de Devasa Orman Yangını: Yüzlerce Vatandaş Tahliye Edildi
Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan orman yangını, devasa boyutlara ulaştı ve çok sayıda yerleşim yerini tehdit ederken, yüzlerce vatandaş tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale için seferber oldu.

Edirne'de alevlerin devasa boyuta ulaştığı orman yangınında, yüzlerce vatandaş tahliye edildi.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren Köyünde çıkan yangın etkisini artırarak devam ediyor. Devasa boyuta ulaşan yangın, çok sayıda yerleşim yerini tehdit ediyor. Ormanlık alana yakın yerleşim yerlerinin birçoğu alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre illerden de gelen ekiplerin desteğiyle alevlere müdahale ediliyor.

Rüzgarın şiddetini artırdığı bölgede yangının hızı da artarak devam ediyor. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlerin ürkütücü görüntüsü, kilometrelerce uzaktan dahi görülebiliyor. - EDİRNE

