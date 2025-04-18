Edirne'de Çocuk Cinayeti: Zanlı Cinayeti Önceden Arkadaşlarına Anlattı

Öldürülen 15 yaşındaki Gülden'in katil zanlısı, cinayeti günler öncesinden arkadaş grubunda paylaştı

EDİRNE - Edirne'de aynı yaştaki eski sevgilisi tarafından 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürülen 15 yaşındaki Gülden Coni'nin katil zanlısının, korkunç cinayeti günler öncesinden arkadaş grubunda yazdığı ortaya çıktı. Cezaevinde koğuş ağası olacağını ve arkadaşlarından iç çamaşırı istediğini yazan zanlıya, arkadaşlarının 'Paran var mı?' diye sorduğu mesajlara yansıdı.

5 Nisan 2025'te Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde buluştuğu eski erkek arkadaşı 15 yaşındaki E.A. tarafından 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürülen 15 yaşındaki Gülden Coni'nin acısı yürekleri dağlamaya devam ediyor. Olayın ardından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı E.A.'nın cinayetten 3 gün önce cezaevine gireceğini arkadaş instagram grubunda paylaştığı ortaya çıktı.

Yakın zamanda cezaevine gireceğini ve koğuş ağası olacağını yazan zanlının arkadaşlarından iç çamaşırı istediği yazışmalara yansıdı. Zanlının mesajlarına arkadaşlarının da 'Paran var mı?' diye cevap verdiği görüldü.

Öldürülen Gülden'in ablası Nurhan Alüzrek, olayın tasarlanarak vahşice gerçekleştirildiğini söyledi. Zanlını en ağır cezayı alması çağrısında bulunan abla Alüzrek, kardeşini küçük yaşta toprağa vermenin acısını yaşadıklarını vurguladı.

Baba Sami Coni de, kızının 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldüğünü söyledi. Cinayetten 6 saat sonra cesedin bulunduğunu anlatan baba Sami, "Zanlı cinayetten sonra eve gidiyor ve yakınları tarafından kanlı çamaşırları yıkanıyor. Kendisi banyo yaptıktan sonra işyeri kuaföre gidiyor sonra yine eve gidiyor. Ailesi tarafından suç aletleri nehre atılıyor ve kızımın telefonu kırılıyor. Ailenin de bu cinayetten haberi var. İnşallah en ağır cezayı alır" ifadelerine yer verdi.