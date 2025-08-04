Edirne'de Cinnet: Eşini ve Oğlunu Öldüren Şahıs İntihara Kalkıştı

Edirne'de Cinnet: Eşini ve Oğlunu Öldüren Şahıs İntihara Kalkıştı
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Edirne'de cinnet geçiren bir şahıs, eşi ve 11 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'de cinnet getiren şahıs, eşini ve 11 yaşındaki oğlunu öldürüp ardından bileklerini keserek intihara kalkıştı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple cinnet getiren Ö.G.A., evde bulunan eşi Didem Alacı ile 11 yaşındaki oğlu Doruk Alacı'yı öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara kalkıştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri anne ve çocuğun hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı halde bulunan Ö.G.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri evde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, mahalle sakinleri büyük şok ve üzüntü yaşadı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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