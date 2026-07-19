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Ailevi sorunlar çatıya çıkardı! Polisin müdahalesi hayat kurtardı

Ailevi sorunlar çatıya çıkardı! Polisin müdahalesi hayat kurtardı
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Edirne'de ailevi sorunlar nedeniyle apartman çatısına çıkan B.P., polis ekiplerinin yaklaşık bir saat süren ikna çalışması sonucu sağ salim indirildi. Olayda itfaiye hava yastığı açarken, B.P. sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de ailevi sorunlar yaşadığı iddia edilen bir kişi, çıktığı 6 katlı apartmanın çatısından polis ekiplerinin yaklaşık bir saat süren ikna çalışması sonucu sağ salim indirildi.

Olay, Edirne'de Medrese Ali Bey Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk babası B.P., henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı 6 katlı apartmanın çatısına çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, apartmanın önüne hava yastığı açarken, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yangın merdiveniyle çatıya çıkarak şahsı ikna etmek için çalışma başlattı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmelerin ardından ikna edilen B.P., polis ekiplerince güvenli şekilde çatıdan indirildi. B.P., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında sinir krizi geçiren B.P.'nin babasına sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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