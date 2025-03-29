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Edirne'de Çalıntı Motosiklet Yakalandı

Edirne'de Çalıntı Motosiklet Yakalandı
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Keşan'da ters istikamette ilerleyen plakasız motosiklet, emniyet ekipleri tarafından durduruldu ve çalıntı olduğu belirlendi. Sürücü G.Ü. hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İsmet İnönü Caddesi'nde ters istikametten gelen motosikleti durduran İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, motosikletin çalıntı olduğunu belirledi.

Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, İsmet İnönü Caddesi'nde ters istikamette ilerleyen G.Ü.'nün kullandığı plakasız motosikleti durdurdu. Şase numarasının kontrol edildiği motosikletin çalıntı kaydı olduğu belirlenirken, aranan şüphelilerden olmadığı tespit edilen G.Ü. hakkında ise adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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