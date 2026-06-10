Haberler

Uzunköprü'de buğday tarlasında yangın: 6 dönüm alan zarar gördü

Uzunköprü'de buğday tarlasında yangın: 6 dönüm alan zarar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Altınyazı köyünde çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm buğday tarlası yandı. Köylülerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü, çıkış nedeni araştırılıyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı köyünde çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm buğday tarlası yanarak zarar gördü.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tarlada yayıldı. Yangını fark eden köylüler, traktörleriyle hızla bölgeye giderek alevlerin çevredeki ekili alanlara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Köylülerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 6 dönüm buğday ekili alan zarar görürken, daha büyük bir felaketin önüne geçildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, köy sakinleri hasat dönemine yaklaşan tarım arazilerinde daha dikkatli olunması çağrısında bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler

Ve korkulan oluyor! Trump'tan bugüne kadarki en sert tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti

Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti
Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Selda Bağcan tarafını belli etti

Selda Bağcan da tarafını seçti

İstanbul'da pes dedirten görüntü! Yolcu minibüsünü video izleyerek kullandı

Direksiyonda sosyal medya keyfi
5 kardeş, babalarını öldüren annelerinden şikayetçi olmadılar

5 kardeş, babalarını öldüren annelerinden şikayetçi olmadı
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı

Evinde ölü bulunan Irmak öğretmenin ses kaydı ortaya çıktı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı

İYİ Parti'nin kurucusu AK Parti'ye katıldı