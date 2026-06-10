Uzunköprü'de buğday tarlasında yangın: 6 dönüm alan zarar gördü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı köyünde çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm buğday tarlası yanarak zarar gördü.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tarlada yayıldı. Yangını fark eden köylüler, traktörleriyle hızla bölgeye giderek alevlerin çevredeki ekili alanlara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Köylülerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 6 dönüm buğday ekili alan zarar görürken, daha büyük bir felaketin önüne geçildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, köy sakinleri hasat dönemine yaklaşan tarım arazilerinde daha dikkatli olunması çağrısında bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı