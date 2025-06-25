Edirne'de Buğday Tarlasında Çıkan Yangın 3 Evi Küle Döndürdü
Edirne'nin Lalapaşa ilçesindeki Tuğlalık köyünde buğday tarlasında başlayan yangın, evlere sıçrayarak 3 evi küle döndürdü. Yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Edirne'de buğday tarlasında başlayan ve evlere sıçrayan yangında 3 ev küle döndü.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Tuğlalık köyünde buğday tarlasında çıkan yangın evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, buğday tarlaları ve 3 ev zarar gördü. Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa