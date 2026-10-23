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Edirne'de balayı dönüşü genç çiftin 2,5 milyon liralık düğün takıları çalındı

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Edirne'de balayı dönüşü genç çiftin 2,5 milyon liralık düğün takıları çalındı Haber Videosunu İzle
Edirne'de balayı dönüşü genç çiftin 2,5 milyon liralık düğün takıları çalındı
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Edirne'de balayı dönüşü genç çiftin evindeki kasadan yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki düğün takıları çalındı. Durumu polise bildiren genç çift ve aileleri altınların bulunmasını isterken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Edirne'de balayı dönüşü kasadaki 2,5 milyon lira değerindeki düğün takıları çalınan genç çift ve aileleri altınların bulunmasını isterken, geriye düğünde yaşanan coşku dolu anların görüntüleri kaldı.

Edirne'de 19 Eylül'de dünyaevine giren 28 yaşındaki Yaren Solmaz Namlıcı ve Yağız Namlıcı çiftinin evindeki kasada sakladıkları yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki düğün takıları çalındı. Bir hafta sonra balayı dönüşü kontrol ettikleri altınların yerinde olmadığını fark eden Namlıcı çifti, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen emniyet güçleri, evde detaylı inceleme yaptı. Büyük üzüntü yaşayan yeni gelin Yaren Solmaz Namlıcı ile annesi Şaziye Solmaz, altınların bir an önce bulunması ve şüphelilerin yakalanması için yetkililerden yardım istedi. Geriye ise düğünde yaşanan coşku dolu anların görüntüleri kaldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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