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Edirne'de Babasını Katleden Cani Evlat Tutuklandı

Edirne'de Babasını Katleden Cani Evlat Tutuklandı
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Edirne'nin Süloğlu ilçesinde, 27 yaşındaki Canberk Yalçın, babası Şerif Yalçın'ı tabancayla öldürdükten sonra cesedini parçalayarak ormanda yakıp dere kenarına attı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Yalçın, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Edirne'de babasını tabancayla öldürdükten sonra evin banyosunda baltayla parçalara bölen, ardından cesedi ormanda yakıp dere kenarına atan cani evlat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddialara göre, Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde yaşayan Şerif Yalçın (58), oğlu Canberk Yalçın (27) tarafından canice katledildi. Babasını evde tabancayla vurarak öldürdükten sonra banyoda baltayla cesedi parçalara bölen ve ormanda yakıp, ardından dere yatağına atan cani evlat, daha sonra eve geri döndü. İlerleyen saatlerde Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak babasının kaybolduğu ihbarında bulunan Yalçın, gelen ekiplere eşlik ederek babasını arama çalışmalarına katıldı. Babasının cesedini attığı dere kenarı yerine jandarma ekiplerinden farklı bölgelerde ve mezarlık çevresinde arama yapmalarını isteyen Yalçın'ın şüpheli tavırları jandarmanın dikkatinden kaçmadı. Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde cani evlat gözaltına alınarak, Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Şerif Yalçın'ın cesedi ise dere kenarında bulundu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Canberk Yalçın, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, cezaevine gönderildi. Adliyede ifadesine başvurulan katil zanlısının eşi Gözde Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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