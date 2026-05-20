Edirne'de aynı sokakta yarım saat arayla iki kaza kameralara yansıdı

Edirne'de aynı sokakta yarım saat arayla meydana gelen iki ayrı trafik kazası, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazalar, Abdurrahman Mahallesi Rasim Geçit Sokak'ta meydana geldi. İlk olayda, sokaktan çıkış yapan bir otomobilin motosikletliye çarpması sonucu sürücü savrularak yere düştü. Aynı noktada ilk kazadan yarım saat sonra yaşanan ikinci kazada ise bir kamyonun arkada bekleyen motosikletliye çarpması sonucu 1 kişi daha yaralandı. Peş peşe meydana gelen iki kaza, bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpma anları net şekilde görüldü.

"Bu noktada sürekli kaza oluyor"

Vatandaşlar, Rasim Geçit Sokak'ta daha önce de benzer kazaların yaşandığını belirterek, bölgede trafik güvenliği için önlem alınmasını istedi. Bölgede esnaflık yapan vatandaşlar, Dörtyol mevkiinde iki geniş yolun kesişmesi nedeniyle araçların yüksek hızla geldiğini ve sık sık kazaların yaşandığını ifade ettiler. Bir esnaf, "Her hafta iki-üç defa motosiklet ve araç kazası oluyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

Mahalle sakinleri, özellikle sürücülerin hız kurallarına uymadığını belirterek, "Buradan çok hızlı geçiyorlar, dikkat etmiyorlar" dediler. Vatandaşlar, bölgede trafik düzenlemesi yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Buraya kasis yapılmalı ya da trafik ışığı konulmalı. Tabela olsa bile faydası olur" ifadelerini kullandılar.

Sokakta park sorununun da arttığını söyleyen bölge sakinleri, araç yoğunluğu nedeniyle görüş açısının daraldığını ve bunun kazaları artırdığını belirttiler. Bir başka mahalle sakini ise, "Bu sene altıncı kaza. Kameraya da alıyoruz ama yine de çözüm olmuyor" diyerek yetkililerden kalıcı çözüm talep etti.

Vatandaşlar, bölgenin kaza noktası haline geldiğini belirterek, hız kontrolü, trafik işaretleri ve fiziksel önlemlerle sorunun çözülmesini istedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı