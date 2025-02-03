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Edirne'de Avcılara Denetim: 1 Kişi Hakkında Yasal İşlem

Edirne'de Avcılara Denetim: 1 Kişi Hakkında Yasal İşlem
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Edirne'nin İpsala ilçesinde ve merkezde Jandarma tarafından yapılan denetimlerde, yasak avcılık yapan bir kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. 33 avcı kontrol edildi, yasak malzemelere el konuldu.

Edirne'nin İpsala ilçesi ve merkez ilçede Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Devlet ve Genel Avlaklarda, Kara Avcılığı kanununa göre yapılan denetimlerde 33 avcı kontrol edildi. Mevzuata aykırı avlandığı tespit edilen 1 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde bulunan ormanlık alanlarda ve tarlalarda meydana gelen yangın olaylarına yönelik engelleme ve mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Edirne'nin göçmen kuşların göç güzergahında bulunması ve göç mevsiminin başlaması sebebiyle yasak avcılıkla mücadele etmek için harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi İpsala ve merkez ilçede denetim yaptı.

Devlet ve Genel Avlaklarda, Kara Avcılığı kanununa göre yapılan denetimlerde 33 avcının kontrolü yapıldı. Mevzuata aykırı avlandığı tespit edilen 1 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Avda kullandıkları hayvan sesi çıkartan ses cihazı ile diğer kullanılması yasak olan malzemelere el konularak işlemlerin tesis edilmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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