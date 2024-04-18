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Edirne'de Asayiş Uygulamaları Devam Ediyor

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Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Uygulamalar kapsamında araçlarda Genel Bilgi Taraması yapılarak şüpheli görülen kişilere üst araması ve araç araması yapıldı. Alkolü olarak direksiyon başında yakalanan ve aranması bulunan kişilere işlem yapıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarına aralıksız devam ediyor.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve trafik ekipleri şehrin dört bir yanı başta olmak üzere kenttin kalabalık noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda, durdurulan araçlarda bulunan kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Şüpheli görülen sürücü ve yolculara üst araması yapan ekipler, bazı araçların bagajlarında da arama yaptı. Alkolü olarak direksiyon başında yakalanan ve aranması bulunan kişiler hakkında işlem yapıldı.

Uygulamayla huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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