Edirne'de Araçta Çıkan Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı

Edirne'de Araçta Çıkan Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı
Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartmanın yanında park halindeki araçta çıkan yangın, doğal gaz hattının yanındaki korku dolu anlara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, ancak apartmanın bazı dairelerinde zarar meydana geldi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir apartmanın doğal gaz hattının hemen yanında park halindeki araçta çıkan yangın, korkulu anlar yaşatırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi Gül Sokak'ta bir apartmanın yanına park edilen araçta henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Alev alan aracın hemen yanında bulunan doğal gaz hattı nedeniyle mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik nedeniyle mahalle sakinlerini sokaktan uzaklaştırdı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, mahalleli de rahat bir nefes aldı. Yangında, apartmanın 1 ve 2'nci katındaki dairelerde zarar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesiyle ilgili araştırma başlatıldı. - EDİRNE

