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Edirne'de apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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Edirne'de apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Edirne'de Kocasinan Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3. katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında dairede maddi hasar oluştu.

Edirne'de apartman dairesinde çıkan yangın ekiplerce büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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