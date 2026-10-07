Edirne'de apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Edirne'de apartman dairesinde çıkan yangın ekiplerce büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı