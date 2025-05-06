Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu
Bahçeli-Erdoğan arasında 117 gün sonra sürpriz zirve

Bahçeli-Erdoğan arasında 117 gün sonra sürpriz zirve
İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti

Eczacıbaşı ailesinin acı günü! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzuyor

Yıpranma paylarına kısıtlama! İşte emeklilik süresi uzayan meslekler

Edirne'de 8 Yaşındaki Çocuğa Kamyonet Çarpması Sonucu Tutuklama

Edirne'de 8 Yaşındaki Çocuğa Kamyonet Çarpması Sonucu Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde 8 yaşındaki Hızır Metin Kabayel'e çarparak ölümüne neden olan sürücü F.E.Y. tutuklandı. Küçük çocuk hastanede yaşamını yitirdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 8 yaşındaki Hızır Metin Kabayel'e kamyonetiyle çarparak ölümüne sebep olan sürücü, yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Paşayiğit Caddesi üzerinden Kurtuluş Caddesi istikametine giden F.E.Y. yönetimindeki 34 GGS 137 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki yaya Hızır Metin Kabayel'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Kabayel'i kamyoneti ile ilçedeki özel bir hastaneye götüren sürücü, küçük çocuğu hastaneye bıraktı, kamyonetini de hastane bahçesine park ederek kayıplara karıştı. Buradaki ilk tedavisinin ardından İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 8 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hızır Metin Kabayel, gözyaşları arasında toprağa verilirken, kamyonet sürücüsü F.E.Y., yakalanarak gözaltına alındı. F.E.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto

Meclis'e giden Merkez Bankası Başkanı böyle karşılandı
Restorantan sendeleyerek çıkarken kameralara yakalandı, çarşaf altında arabaya bindirildi

Kameralara yakalanınca çarşaf altında arabaya bindirildi
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.